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Lise öğrencisi kıza tacize gözaltı

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Düzce'de lise öğrencisi kıza sözlü tacizde bulunup, evine davet ettiği iddia edilen 60 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında kentin işlek noktalarından biri olan Spor Sokak'ta meydana geldi. Bankta oturan H.U., yoldan geçen M.Y. isimli lise öğrencisi kızla sohbet etmeye başladı. İddiaya göre; H.U., daha sonra kıza sözlü tacizde bulunup, evine davet etti. Bunun üzerine M.Y., esnafa sığındı. Olayı duyan esnaf, H.U.'nun yanına gidip kaçmasını engelledi, durum polise haber verildi. Bu sırada bazı kişiler, H.U.'yu darbetmek istedi ancak diğerleri araya girdi. Kızın şikayetçi olacağını söylemesi sonrası H.U., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

Etiketler düzce lise öğrencisi taciz
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