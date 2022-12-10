Liseli genç kıza tecavüz tuzağında ifadeler ortaya çıktı

Konya'da, lise son sınıf öğrencisi G.A.'ya (17), derslerinde başaralı olduğu için okul müdürünün MİT'te memur olma vaadiyle kandırıp, tanıştırdığı Ahmet M.'nin (35) günlerce cinsel istismarda bulunduğu olayda şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Tutuklanan Ahmet M.'nin ''Taşıdığım MİT kimliği değil bir derneğe ait kimlikti. Ben kimseye tecavüz etmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum'' dediği öğrenildi.

Kentteki lisede son sınıfta eğitim gören G.A.'nın, kasım ayı başında derslerinde başarılı olduğu için 'MİT'e memur olarak' alınacağı vaadiyle kandırılarak hayatı karartıldı. İddiaya göre, okul müdürü H.A.'nın, derslerinde başarılı olduğu için 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' diye kandırarak tanıştırdığı, evli ve 1 çocuk babası Ahmet M., G.A.'ya günlerce cinsel istismarda bulundu. G.A.'nın ailesinin şikayeti üzerine kendisini 'MİT mensubu' olarak tanıtan elektrik ustası Ahmet M., 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

Soruşturma kapsamında ifadeler ortaya çıkarken, okul müdürü H.A.'nın “Suçlamaları kabul etmiyorum. Ahmet M. bizi de kandırdı” dediği öğrenildi. Diğer okul müdürü A.S.K. de "Ahmet M. bizi MİT’çiyim, diye kandırdı. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye ifade verdi.

‘MİT DEĞİL DERNEK KARTI’

Okul müdürü H.A.'nın tanıştırmasıyla G.A.’yı günlerce istismar eden Ahmet M.'ın, ifadesinde "Taşıdığım MİT kimliği değil, bir derneğe ait kimlikti. Ben kimseye tecavüz etmedim, suçlamaları kabul etmiyorum" dediği ortaya çıktı.

Öte yandan olayın ardından Milli Eğitim Müdürlüğü de Rehberlik Araştırma Merkezi’nden 2 öğretmen görevlendirerek lise son sınıf öğrencisi G.A.’ya psikolojik destek sağlıyor. G.A.’nın isteğine bağlı okul değişikliği de yapılabileceği öğrenildi.

DHA