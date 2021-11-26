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Liseli kavgası! Ortalık savaş alanına döndü

Liseli kavgası! Ortalık savaş alanına döndü

Konya'da bir lisede kavga eden 2 kız öğrencinin, konuşmak için okula gelen velileri arasında tartışma çıktı.

Selçuklu ilçesindeki Konevi Anadolu Lisesi'nde dün 2 kız öğrenci kavga etti. Bunun üzerine öğrencilerin velileri konuşmak için okula geldi. Ancak veliler arasında tartışma çıkınca, öğretmenler araya girip polis çağırdı.

 İfadesinin alınması için polis merkezine götürülmek istenen velilerden birine, okul önünde bekleyen diğer öğrencinin velisi ile yakınları saldırmak istedi. Polis müdahale edip durumu engelledi. Yaşanan arbede, çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

 Olaya karışan 5 kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Birbirlerinden şikayetçi olmayan taraflar, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Etiketler liseli kavga savaş
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