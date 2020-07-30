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  4. 30 Temmuz 2020 19:44

Lüks otomobil alev alev yandı!

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir otomobil orman içerisinde yandı. Yangın ormana sıçramadan kısa zaman içerisinde söndürüldü.

Lüks otomobil alev alev yandı!
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Olay saat 16.00 sıralarında Korkuteli Baraj üstü mevkisinde meydana geldi. Hüseyin Gülkokan'ın ormanlık alan içinde gezintiye çıktığı 07 R 3144 plakalı lüks otomobilinin motor kısmında yangın çıktı. Aracın yandığını fark eden sürücü Hüseyin Gülkokan, aracı terk ederek yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye Korkuteli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme araçları ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yanan araca müdahalede bulundu. Yangının ormana sıçrama ihtimaline karşı bir orman arazözü de yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, alevlerin sardığı araç tamamen yandı. 

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yangın , orman , alev
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