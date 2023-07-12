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Lüks otomobil alev alev yandı

Lüks otomobil alev alev yandı
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İstanbul Sarıyer'de seyir halindeki otomobil birden alev alarak yandı. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Sarıyer TEM Otoyolu Harp Akademileri Tüneli Edirne istikametinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan K. otomobilinden alevler yükseldiğini görünce aracını yol kenarına yanaştırdı. Otomobildeki köpeğini alarak kendini dışarı attı. Birden alev topuna dönen lüks otomobil kısa sürede yandı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin çalışması sonucu kontrol altına alınırken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Yanan otomobil diğer sürücüler tarafından görüntülendi. 

Yangın nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yanan otomobilin çekilmesiyle trafik normale döndü.

DHA

Etiketler tem sarıyer yangın lüks otomobil
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