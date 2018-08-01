Maden ocağında 3 işçi mahsur kaldı

Yusufeli ilçesinde şiddetli yağış sonrası Dokumacılar köyünde sel meydana geldi. Köyün üst yamacında bir özel şirket tarafından açılan maden ocağı tünelinin girişi sel nedeniyle kapandı. Tünelde 3 işçi mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Şirkete ait iş makineleri de kapanan tünelin girişini açmak için çalışma başlattı.

VALİ DOĞANAY: "İŞÇİLERLE İRTİBAT SAĞLANDI"

Artvin Valisi Ömer Doğanay, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada aşırı yağışlar nedeniyle selin meydana geldiği Dokumacılar Köyü'nde tünel girişinin kapandığını belirterek içerisinde 3 işçinin mahsur kaldığını belirtti. Vali Doğanay, "İşçiler ile irtibat sağlandı. Ekipler mahsur kalan işçileri kurtarmak için çalışıyor" dedi.

