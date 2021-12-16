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  4. Magandalar üzerine işemişti! Yaşadığı dehşeti canlı yayında anlattı

Magandalar üzerine işemişti! Yaşadığı dehşeti canlı yayında anlattı

İstanbul Kadıköy'de sokağa idrarını yapan kişiyi uyaran çift magandaların saldırısına uğramıştı. Kanal D'de yayınlanan ''Neler Oluyor Hayatta'' programına bağlanan İlke Duman, yaşadıklarını canlı yayında anlattı.

İlke Duman “Evimizin önünde idrarını yapan genç bir çocuk vardı. Çok rahat şekilde bunu yapıyordu.” dedi. Eşinin tepki göstermesi üzerine gencin durmadığını söyleyerek “Eşim: “Kardeşim ne yapıyorsun? Utanmıyor musun? deyince ‘Sana mı soracağım?’ sözleriyle benim üzerime doğru yapmaya devam etti” dedi.

Ardından şiddete maruz kaldıklarını anlatan Duman, “Alkollü 3-4 kişi eşimi yere yatırdılar, dövdüler. Kafasına, kulağına bastılar. Ben yalvardım onlara. Araya ben girince bana da vurdular.” dedi.

Polislerin gelmesiyle 2 saldırganın yakalandığını diğerlerinin ise kaçtığını belirten müzisyen Duman “Kötü bir gece geçirdik. Biz böyle insanlar değiliz. Bunları sadece haberlerde izlerdik, başımıza geldi, çok üzgünüz” ifadesini kullandı.

Eşinin saldırıdan sonra vücudunda hasar kaldığını söyleyen Duman, “Biz müzisyeniz, elimiz ayağımız kulağımız bize lazım. Eşim şu an işitme kaybı yaşıyor.” sözleriyle isyan etti.

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Etiketler istanbul kadıköy idrar
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