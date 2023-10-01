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Malatya'da 2 katlı bina çöktü

Malatya'da 2 katlı bina çöktü
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Malatya'da ağır hasarlı olduğu için boşaltılan 2 katlı bina çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gördüğü için boşaltılan Cirikpınar Mahallesi'nde 2 katlı bina öğle saatlerinde çöktü. İhbarla olay yerine, arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, enkazda kimsenin olmadığını belirledi. Yıkılan binanın yanındaki otoparkta çalışan Basri Polat, binadan önce bir ses geldiğini ardından çöktüğünü söyledi.

DHA

Etiketler malatya ağır hasarlı bina
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