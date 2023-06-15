Mali müşavire sokak ortasında silahlı saldırı
Kayseri'de sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan mali müşavir M.M., yaralandı.
Olay, saat 12.30 sıralarında Kocasinan İlçesi Sahabiye Mahallesi Mete Caddesi'nde meydana geldi. Mali müşavir M.M., yolda yürüdüğü sırada kimliği henüz belirsiz 1 kişinin silahlı saldırısına uğradı. M., tabancayla açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. M., çevredekilerin yardımıyla otomobil ile Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İhbar sonrası adrese gelen polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
DHA
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