  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Mali müşavire sokak ortasında silahlı saldırı

Mali müşavire sokak ortasında silahlı saldırı

Mali müşavire sokak ortasında silahlı saldırı
Güncelleme:

Kayseri'de sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan mali müşavir M.M., yaralandı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Kocasinan İlçesi Sahabiye Mahallesi Mete Caddesi'nde meydana geldi. Mali müşavir M.M., yolda yürüdüğü sırada kimliği henüz belirsiz 1 kişinin silahlı saldırısına uğradı. M., tabancayla açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. M.,  çevredekilerin yardımıyla otomobil ile Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İhbar sonrası adrese gelen polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 

DHA

Etiketler mali müşavir silahlı saldırı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Eski bakanlara yeni görev
Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesinin detayları sızdı
Türkiye'nin en zengin 10 ismi açıklandı
''Şakkadanak'' ekonomist Necmettin Batırel Dolar tahminini güncelledi
Prof. Dr. Özgür Demirtaş uyardı: ''Bu Özgür Demirtaş'a güvenmeyin''
Beren Saat'in kıyafeti geceye damga vurdu
Hafta sonu planınızı değiştirin! Yağışlar fena geliyor!
Sevgilisinden Pınar Deniz'e sahilde çok özel masaj...
Kardashian hayalindeki erkeği tarif etti: Ne kadar düzgün olursa o kadar tahrik olurum
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu görüşmesinin ''yayınlanmayan görüntüleri'' ortaya çıktı