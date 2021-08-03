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Manavgat'taki orman yangınıyla ilgili bir kişi tutuklandı

Manavgat'taki orman yangınıyla ilgili bir kişi tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan orman yangınlarıyla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, ilçe merkezindeki yangını çıkardığı belirlenen C.Y. (16) tutuklandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında özellikle Manavgat'ın Kavaklı Mahallesi ve Sarılar Mahallesi'ni etkileyen ve bir odun deposu, bir marangoz atölyesi, bazı evlerle birlikte ormanlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda elde edilen deliller, çevrede bulunan güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, yangını C.Y.'nin çıkardığı belirlendi.

'KASTEN ORMAN YAKMAK' SUÇUNDAN TUTUKLANDI
Geçen cuma günü polis ekiplerince yakalanan C.Y., emniyet müdürlüğünde 4 gün sorgulandı. Yangını kendisinin çıkarmadığını iddia eden C.Y., polisin delillerine ise itiraz edemedi. Bugün adliyeye sevk edilen C.Y., savcı tarafından ifadesinin alınmasının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Sulh Ceza Hakimi tarafından da ifadesi alınan C.Y. 'kasten orman yakmak' suçundan tutuklandı.

DENİZLİ'DE DE BİR TUTUKLAMA
Öte yandan Denizli'de boş arazide yangın çıkarmaya çalıştığı iddia edilen zanlı da ifade işleminin ardından adliyeye sevk edildi ve sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Etiketler manavgat orman orman yangını
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