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Manisa'da 6 farklı noktada orman yangını

Manisa'da 6 farklı noktada orman yangını

Manisa'nın Kula ilçesine ormanlık alanda 6 farklı noktada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 2 saatte söndürüldü. Yangınlarda toplam 15 hektar alan zarar gördü.

Kula'ya bağlı Ayazören Mahallesi'nin Mandal mevkiinde, saat 19.30 sıralarında 6 farklı noktada yangın çıktı. Alevleri fark eden yöre halkı 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirirken, bir yandan da yangın söndürme çalışması başlattı. Kısa sürede yangın bölgesine gelen arazöz ve itfaiye ekipleri yangınlara müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangınla ilgili yangın söndürme helikopteri havadan destek sağladı.

Karadan sürdürülen çalışmalara ise Kula, Salihli, Demirci  ve Alaşehir Orman  İşletme şefliklerine ait toplam 17 arazöz ve yaklaşık 40 personel, 1 helikopter, 1 iş makinesi, 2 dozer, 2 ilk müdahale aracı, 3 itfaiye ekibi katıldı. 2 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. 

Yaklaşık 10 hektar örtülük alan ve 5 hektarlık zirai alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatıldı.

Etiketler manisa orman yangını yangın
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