Manisa'da korkunç olay: 18 yaşındaki genç, 67 yaşındaki adamı öldürdü

Manisa'da, Hasan Hüseyin Y. (67), evinde birlikte alkol aldığı İlhan Can D. (18) tarafından 7 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 00.30 sıralarında Akhisar ilçesi kırsal Büknüş Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası Hasan Hüseyin Y. ile evinde birlikte alkol aldığı İlhan Can D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İlhan Can D., mutfaktan aldığı bıçakla Y.'yi 7 yerinden bıçaklayıp, kaçtı. Yaralı Y., komşuları tarafından evinde kanlar içinde bulundu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 7 yerinden bıçaklanan Hasan Hüseyin Y.'nin öldüğünü belirledi.

ORMANDA YAKALANDI

Olay sonrası kaçan şüpheli İlhan Can D. için Akhisar İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Jandarma, İlhan Can D.’yi, Büknüş Mahallesi yakınlarındaki ormanda saklanırken yakalayıp, gözaltına aldı. İlhan Can D.’nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.