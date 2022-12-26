  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Mardin'de parktaki bankları yakan 2 şüpheli gözaltına alındı

Mardin'de parktaki bankları yakan 2 şüpheli gözaltına alındı

Mardin'de parktaki bankları yakan 2 şüpheli gözaltına alındı
Güncelleme:

Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis, bir parktaki oturma bankları ve kamelyaları kırarak ateşe veren 18 yaşından küçük 2 şüpheliyi suçüstü yaparak gözaltına aldı.

Nusaybin ilçesinde bazı kişilerin park ve yeşil alanları tahrip ettiği ihbarı üzerine, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, park ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları üzerinden inceleme başlattı. Anlık olarak yapılan takip ve şikayetlerle, Fırat Mahallesi TOKİ Molla Osman Camii yanında bulunan bir parktaki oturma banklarını kırarak yakan ve parkı tahrip eden 2 kişi tespit edildi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, 18 yaşından küçük 2 şüpheliyi suçüstü yaparak 'Mala zarar verme' suçundan gözlem altına aldı. Çocuk Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. 

Etiketler mardin park bank
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Camdaki Kız dizisinde yaprak dökümü devam ediyor: Başrol oyuncusu diziye veda etti
Araç sahipleri dikkat! O parayı geri alabilirsiniz!
2022'nin son aşk bombası: Defne Samyeli gönlünü ünlü şarkıcıya kaptırdı
İslam Memiş'ten altın yatırımcısını heyecanlandıran tahmin
TBMM'ye sunuldu: En düşük emekli aylığı 8 bin 506 TL...
Uykusunda öldü denilmişti; babası boğarak katletmiş!
Merakla bekleniyordu: Erdoğan, müjdeleri tek tek sıraladı!
Gülşen sosyal medya sessizliğini böyle bozdu
Abdulkadir Selvi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı çok kızdıracak oy oranı
ABD, Kanada ve Japonya'yı kar fırtınası esir aldı! Gökten yarasa yağdı