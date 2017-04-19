Mardin'de PKK sığınağı ele geçirildi

Mardin'in Savur İlçesi kırsalında güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, örgütün sığınağı bulundu. İçerisinde tuvalet, mutfak ve yatak bölmelerinin yer aldığı sığınakta çok sayıda yaşam malzemeleri de bulundu.

Savur İlçesi Taşlık Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK/KCK'nın kış üstlenmesinde kullandığı sığınağı olduğu ihbarını alan jandarma ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerinin yaptığırı aramalarda söz konusu bölgede teröristlere ait sığınak ele bulundu. Sığınak içerisinde yaprılan arama ve incelemelerde çok sayıda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, yaşam ve gıda malzemeleri ele geçirildi. Tuvalet, mutfak ve ile teröristlerin yatak odası olarak kullandıkları ayrı ayrı bölmelerden oluşan sığınağın tavanı, duvarı ve zemininin ise naylonla kaplandığı görüldü.

Bulunan sığınağın içerisinde güvenlik güçlerinin yaptığı aramada bir asker, gördüğü her şeyi tek tek detaylarıyla anlatıyor.







