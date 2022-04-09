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Mardin'de silahlı kavga: 2 ölü

Mardin'de silahlı kavga: 2 ölü

Mardin'in Savur ilçesinde husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Savur ilçesinin kırsal Üçkavak Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olan iki ailenin bireyleri arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada İdris S. ve Mehmet G., vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Savur Devlet Hastanesi’ne kaldırılan S. ve G., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

Etiketler mardin silahlı kavga
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