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Market görevlisi, hırsızla böyle boğuştu

Market görevlisi, hırsızla böyle boğuştu

Ankara'da bir marketten hırsızlık yapmaya çalışan zanlı, market görevlisi tarafından yakalandı. Uyuşturucunun etkisinde olduğu iddia edilen zanlı ile market görevlisinin boğuştuğu anlar kameraya yansıdı.

Sosyal medya Ankara Cebeci'de ünlü market zincirlerinden birinden hırsızlık yapmaya çalışan zanlıya market görevlisinin müdahalesini konuşuyor. Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen zanlı, marketten aldığı ürünlerle kaçmaya çalışırken, market çalışanı tarafından son anda yakalandı.

ELİNDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI AMA BAŞARAMADI
Market içinde zapt edilemeyen zanlı ile çalışanın arbedesi sokağa taşarken, bir vatandaş yaşanan olayı anbean cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Videoda, marketten hırsızlık yapmaya çalışan zanlının, kendisini güçlükle durdurmaya çalışan görevlinin elinden kaçmaya çalıştığı anlar ve olaya tanık olan vatandaşların verdiği tepkiler yer aldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Vatandaşların bir kısmı müdahalenin sert olduğu konusunda market çalışanını uyarırken, bazıları ise tavsiyelerde bulundu. Sosyal medyaya bomba gibi düşen görüntüler kısa sürede yorum yağmuruna tutulurken, Ankara Cebeci'de yaşanan olay bir anda gündemin birinci maddesi oldu.

Etiketler ankara market hırsızlık uyuşturucu cebeci
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