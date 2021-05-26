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Markette etek altı taciz rezaleti kamerada

İzmir'in Buca ilçesinde bir markette kadınların gizlice görüntülerini çeken tacizci, güvenlik kamerasına yansıdı. Mağdur kadının şikayeti üzerine, polis şüphelinin peşine düştü.

Edinilen bilgiye göre olay dün öğle saatlerinde İzmir'de ilçeye bağlı Menderes Mahallesi'nde bulunan bir zincir markette meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, alışveriş yaptığı esnada S.A. isimli kadının yanına yaklaştı. Telefonunu eline alarak kadının gizlice fotoğraflarını çeken şahıs, daha sonra marketten çıktı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan meydana gelen olay marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntüde alışveriş yapan kadının yanına yanaşan kişinin elindeki telefonla gizli fotoğraf çektiği, daha sonra çektiği fotoğrafa baktığı görüldü.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen S.A.ve eşi Y.A., polis merkezine giderek şüpheliden şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şüpheli şahsın kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

İHA

Etiketler izmir buca etek altı taciz alışveriş röntgen
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