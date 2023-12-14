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Marmara Denizi'nde bir deprem daha

Marmara Denizi'nde bir deprem daha
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Marmara Denizi açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Marmara Denizi Gemlik Körfezi açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 23.04'te meydana gelen depremin derinliği ise 9.11 km olarak ölçüldü.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak bildirdi.

Deprem başta İstanbul, Bursa, Tekirdağ olmak üzere birçok çevre ilden de hissedildi.

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