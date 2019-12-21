Marmara için yeni uyarı: Fırtına ve yağmur geliyor ama sıcaklıklar artacak!

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Geceden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yağmur ve sağanak beklenen bölgede, sis ve pus görülecek. Sıcaklık, mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkacak.

Güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren kuvvetli esecek rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM’un verilerine göre; İstanbul’da hafta boyunca güneyli yönlerden (Lodos) hafif esen rüzgârın Cumartesi öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek aralıklarla fırtına (40-70km/s) şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın Pazar akşam saatlerinden itibaren şiddetini daha da arttırarak aralıklarla tam fırtına (60-90km/s) şeklinde Pazartesi sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Uzmanlar; vatandaşlara fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (hava, deniz ve kara ulaşımında aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuyor.

İBB ekipleri, AKOM’un koordinasyonunda 24 saat esasına göre çalışarak olası ulaşım sıkıntıları ile kazalara karşı anında müdahale edecek.

Öte yandan, İstanbul’da yeni hafta başı (Pazartesi) itibariyle Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı, sıcaklıkların 4-6 derece birden azalarak mevsim normallerine gerileyeceği tahmin ediliyor.

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İzmir, Kuzey Ege kıyıları, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Aydın'ın kıyı kesimleri ile gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında güney ve güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney ve güneybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

SİS UYARISI

Yurdumuz üzerinde etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesinin görüleceği tahmin edildiğinden, görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, Çanakkale ve Balıkesir'in batı kesimleri ile gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; akşam saatlerinden itibaren batısında güney ve güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı, kıyı kesimlerinin çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları, İzmir çevreleri ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:



















DENİZLERDE HAVA

Gece saatlerinde Kuzey Ege ile Marmara’da fırtına; akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz’in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de güney ve güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), akşam saatlerinden itibaren 7 (60 km/sa), doğusu güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı yer yer 2,5 m,

Görüş; İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), akşam saatlerinde 5 ila 7 (40-60 km/sa), gece saatlerinde 8 (75 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, akşam saatlerinden itibaren yer yer 2,5 m,

Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) öğle saatlerinden sonra kuzeyi ile akşam saatlerinde geneli güneybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), gece saatlerinde 8 (75 km/sa); Güney Ege’de güney ve güneybatıdan akşam saatlerinden itibaren güneyi güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) öğle saatlerinden itibaren kuzeyi 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi yer yer 2,5 m, gece saatlerinde 3,5 m,

Görüş: İyi, yağış anında orta, fırtına anında zayıf.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah ve gece saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga; 0,5 ila 1,5 m,

Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli; Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m,

Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.