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Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi

Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi

Mersin Limanı'nda, bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalaması gerçekleşti. Gümrük muhafaza ekipleri, 1 ton kokain ele geçirdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen operasyona yönelik bilgi verdi.

Bakan Muş, mesajında Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalandığını belirtti.

Muş, "Bu yakalama, Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır" dedi.

Ticaret Bakanı Muş, başarılı operasyon nedeniyle Gümrük Muhafaza ekiplerini kutladı.

Etiketler mersin limanı uyuşturucu operasyon rekor
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