Mersin'de doktor dehşeti! Meslektaşını tüfekle öldürdü

Mersin'de tartıştığı meslektaşını pompalı tüfekle vurulan doktor kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesindeki Mezitli Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Hasan Ç. ile Dr. Ahmet D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre, Dr. Hasan Ç. meslektaşı Dr. Ahmet D.'ye pompalı tüfekle ateş etti.

Zanlı doktor, olay yerinden kaçarken, yaralanan doktor Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı doktor, meslektaşlarının müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Olaydan sonra kaçan katil zanlısı Dr. Hasan Ç. polis tarafından yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA