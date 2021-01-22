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  4. 22 Ocak 2021 16:40

Mersin'de sanayi sitesinde patlama: Yaralılar var!

Mersin'in Erdemli ilçesinde Sanayi Sitesi'ndeki bir tamirhanede, otomobilde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

Mersin'de sanayi sitesinde patlama: Yaralılar var!
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Olay, Erdemli Sanayi Sitesi'nde 3036 Sokak'taki bir otomobil tamirhanesindeki otomobilde, saat 15.30 sıralarında patlama oldu. Patlamada, 3 iş yeri çalışanı ile otomobil sahibi yaralandı. Yaralılar, adrese çağrılan ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, patlama sonrası iş yerinde çıkan yangını kısa sürede söndürdü.
Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.  




DHA

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