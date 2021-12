Metrobüs'te dehşet anları kamerada

Metrobüs kapısına ayağı sıkışan 14 yaşındaki gencin yaşadığı kabus an be an kameralara yansıdı.

İstanbul'da sabah okula gitmek için yola çıkan 14 yaşındaki Emirhan U.'nun metrobüse binerken ayağı kapıya sıkıştı. Şoför küçük çocuğu fark etmeyip hareket edince olanlar oldu. Talihsiz çocuk, tek ayağı kapıya sıkışmış halde bir süre sürüklenirken, şoför çevredekilerin uyarısıyla güçlükle durabildi. Yaşanan kaza ise kameralara yansıdı. Kanal D'nin haberine göre; 14 yaşındaki Emirhan U. okula gitmek için sabahın erken saatinde evden çıktı. Okula geç kalmamak için acele eden Emirhan ayağı metrobüse binerken kapıya sıkıştı. Uyarı sesinin ardından çocuğu fark etmeyen metrobüs şoförü gaza basınca küçük çocuk bir süre o halde yerde sürüklendi. Çevredekiler ve metrobüsün içindeki yolcuların uyarmasının adından şoför metrobüsü durdururken, küçük çocuğun açılar içinde kıvrandığı görenler hemen sağlık görevlilerine haber verildi. Talihsiz genç, okulundan geri kaldığı gibi, spor hayatı da daha başında bitti. Çünkü, geçtiğimiz günlerde seçildiği futbol takımından oynayamadan, çıkarıldı. Dikkatsizliği yüzünden o İETT Şoförü de görevden uzaklaştırıldı, hakkında soruşturma başlatıldı.