Metroda çılgın sevgili paniği; seferleri durdurdu

Ankara'da sevgilisinden ayrıldığı için metronun üzerine çıkan 17 yaşındaki bir genç, seferlerin aksamasına neden oldu. Yolcular tepki gösterirken, indirilen genç gözaltına alındı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Koru- OSB Törekent metrosu Harikalar Diyarı istasyonunda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 17 yaşındaki genç, metronun üzerine çıktı. Genci fark eden vatman, seferi durdurarak güvenlik görevlilerini çağırdı. Görevlilerin ikna çabası sonuç vermeyince polise haber verildi. Yolcular yarım saat beklemek zorunda kalırken, iftara geç kalan vatandaşlar tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, polisin çabaları ile indirilen genç, gözaltına alındı. Ayrıldığı sevgilisini ikna etmek için metronun üzerine çıktığı öğrenilen genç, ifadesi sonrası hastanenin psikiyatri servisine kaldırıldı. (DHA) DHA