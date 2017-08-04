Metroda kadın müzisyene polis dayağı iddiası

Müzisyen olduğunu söylemesine karşın ellerine ve kollarına vurduklarını, kendisine küfredildiğini söyleyen Erol, kutudaki çellonun da kırıldığını ifade ederken, 'Enstrümanımı bomba, beni de terörist ilan ederek bir odaya kapattılar.' dedi.

'DÜN ÖLEBİLİRDİM'

Erol’un Instagram hesabından yaptığı paylaşım şöyle: “2 Ağustos, dün 2 polis memuru tarafından darp edildim. Kadıköy Metro girişinde. Enstrümanımı bomba beni de terörist ilan ederek bir odaya kapattılar. Ellerime kelepçe takılıp defalarca yumruklandım ve tekmelendim. Türk bayrağı ile suratıma vurdular, biz bu ülkenin vatandaşıyız diyerek, ya ben? Müzisyenim kollarıma, ellerime lütfen dikkat edin dememle daha çok darp edildim. Benim gibi insanlar bu ülkeden gitmeliymiş, ben ve benim gibiler vatan hainiymiş.





Beni hapse atmakla tehdit ettiler, tüm aileme ağza alınmayacak sözlerle hakaret ettiler. Sonuç tertemiz olan hayatımla, kalbimle özgürüm lakin canım çok yanıyor… Vücudumda oluşan zararların fotoğraflarını koymadım, çünkü çok kötü, bu kadarı bile bu ülkede neye maruz kaldığımı gösteriyor olmalı. Ben müzisyenim! Bu ülkeye emek harcayan bir sanatçıyım. Hakettiğim bu mu?! Lütfen dikkat edin müzisyen, sanatçı arkadaşlar, size hakaretle ve saldırıyla yaklaşsalar dahi susun ve yanlarından uzaklaşın. Her yerim ağrıyor, çenem, gözüm, yüzüm, bacaklarım ve kollarım darp içinde ama en çok kalbim acıyor. Dün ölebilirdim…”



HALİL SEZAİ'DEN TEPKİ

Erol'un güvenlik görevlileri tarafından alıkonulduğu an metroda yolculuk edenle tarafından görüntülenirken, sanatçı Halil Sezai, sosyal medya hesabından yaşanan olaya sert tepki gösterdi. Sezai, #yazıklarolsun hastagi ile 'Bu muameleyi gören bir kadın bir çello sanatçısıdır ve dünyanın en naif, uysal insanıdır. Bunu yapanların anaları bacıları yok mu?' mesajını paylaştı.