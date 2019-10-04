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  4. 04 Ekim 2019 20:33

Mezarlık kapısında korkunç görüntü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, Suriye uyruklu Vail El S.'nin (9), mezarlık kapısına iple asılı cesedi bulundu. İntihar ettiği düşünülen çocuğun cansız bedeni otopsi için Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mezarlık kapısında korkunç görüntü
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Seyyide Ayşe Camii'nin yanındaki mezarlığın kapısında asılı çocuk olduğunu görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan polis, cansız bedenin Suriyeli Vail El S.'ye ait olduğunu belirledi.

BABASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İntihar ettiği düşünülen çocuğun cansız bedeni otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayı öğrenen çocuğun babası M.S. ile yakınları geldikleri mezarlıkta sinir krizi geçirdi.

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M.S. ile S.S. çiftinin 5 çocuğundan biri olan Vail El S. bugün kılınan cenaze namazının ardından Acısu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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