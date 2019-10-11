Mide bulandıran baskın! Vatandaşa eşek eti yedireceklerdi!

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde Menderes Çayı kenarında, eşek kesimi yapıldığı ihbarı üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Yapılan operasyonda, siyah poşetler içinde yaklaşık 300 kilo eşek eti ele geçirildi. İstanbul'da piyasaya sürüleceği tahmin edilen etler zabıta ekiplerince imha edildi.

Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Zabıta ekiplerimiz ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin birlikte halkımızın sağlığı için yaptıkları operasyon için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.