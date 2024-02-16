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Minibüs bariyerlere çarptı: 6 yaralı, 1 ölü

Minibüs bariyerlere çarptı: 6 yaralı, 1 ölü
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Şile'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs bariyere çarparken kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza sabah saatlerinde Şile Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 HPB ... plakalı minibüs, Şile istikametine seyir halindeyken Kömürcüoda mevkiinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybederek savruldu. Minibüs, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada, minibüsteki 6 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Ümraniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Şile İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ömerli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. 

Etiketler yaralı Minibüs kaza
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