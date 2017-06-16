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  4. 16 Haziran 2017 13:07

MİT istihbarat verdi, kıskıvrak yakalandı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde cezaevi firarisi DEAŞ üyesi E.İ., polisin operasyonuyla yakalandı.

MİT istihbarat verdi, kıskıvrak yakalandı
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Tekirdağ'ın Şarköy İlçesi'nde, terör örgütü DEAŞ üyesi olmaktan 12 yıl hapis cezası alan ve cezaevinden firar eden E.İ., MİT'in verdiği istihbaratla, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Terör örgütü DEAŞ üyesi olmaktan 12 yıl hapis cezasına çarptırılan ve cezaevinden firar ettiği belirtilen İ.E.'nin Tekirdağ'ın Şarköy İlçesi'nde olduğu tespit edildi. MİT'in verdiği istihbaratla Şarköy'ün İstiklal Mahallesi'ndeki bir siteye 15 gün önce gelerek yerleşen E.İ.'nin kaldığı daire, polis tarafından tespit edildi. Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden gelen özel harekat polislerinin de katılımıyla bu sabaha karşı geniş güvenlik önlemleri alınarak eve operasyon düzenlendi. Polisin çaldığı daire kapısı açılmayınca, kapıyı kırarak içeri giren polis, DEAŞ'lı E.İ'yi yakaladı.

Şarköy Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan E.İ., tutuklanarak Tekirdağ F Tipi Cezaevi'ne konuldu.


DHA

operasyon , mit , şarköy