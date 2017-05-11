Mobilya fabrikasında yangın ! Zarar 50 milyon lira

Trabzon'un Arsin İlçesindeki Organize Sanayi Sitesinde Gündoğdu Mobilya Fabrikası'nda yangın çıktı. Yangın yaklaşık 9 saattin sonunda kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun bir çalışma yaptığı yangında oluşan maddi hasarın yaklaşık 50 milyon lira olduğu kaydedildi.

Arsin Organize Sanayi Sitesindeki Gündoğdu Mobilya Fabrikasında saat 08.00 sıralarında belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. İşletmenin atölye bölümünde başlayan yangında ahşap malzemeler ateş alınca, fabrika binası bir anda alevler içinde kaldı. Kontrol altına alınamayan yangın büyüyünce fabrika ve çevresindeki tesisler boşaltıldı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, Organize Sanayi Bölgesi de yoğun dumanla kaplandı. Polis ekipleri çevrede önlem aldı, fabrika binasının alt kısmında bulunan ahşap ve sünger gibi malzemeleri yanmaktan kurtarmaya çalışan işçiler de polislerin uyarısı üzerine bölgeden uzaklaştı.

İTFAİYE GÖREVLİSiNİN KOLU KIRILDI

Bu arada, yangını söndürmek için başlatılan çalışmalar sürerken, bir itfaiye görevlisi de, basınçlı su taşıyan hortumun çelik ucunun bağlı olduğu yerden kurtularak koluna çarpması sonucu yaralandı. Kolu kırıldığı öğrenilen işçi hastaneye kaldırıldı. Büyük ölçüde kontrol altına alınan yangını söndürmek için çalışmalar da sürüyor.

OCAK AYINDA DA ÇATISI KARDAN ÇÖKMÜŞTÜ

Gündoğdu Mobilya Fabrikası, Trabzon'da 31 Ocak gecesi etkili olan kar yağışında karla kaplanan çatının çökmesi sonucu büyük hasar görmüş, fabrika binası kar kütlesiyle kaplanmıştı. Yaklaşık 10 dönüm alana kurulu olan fabrikanın sahibi Aydın Gündoğlu yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 milyon lira zarara uğradıklarını söylemişti.