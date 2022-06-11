Motokuryeden minibüs bekleyen kadına taciz!
İstanbul Gaziosmapaşa'da yol kenarında minibüs bekleyen kadın, motosikletli kurye tarafından tacize uğradı.
İstanbul'un Gaziosmapaşa ilçesi Cebeci Caddesi'nde önceki gün saat 18.00 sıralarında genç bir kadın, yol kenarında minibüs beklemeye başladı.
Bu sırada motosikletli kurye, uzaktan bir süre kadını izledi.
Daha sonra motosikletiyle ters yönden ilerleyerek gelen motokurye, kadını elle taciz ederek, uzaklaştı.
Kadının şikayetçi olduğu öğrenildi.
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