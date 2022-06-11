  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Motokuryeden minibüs bekleyen kadına taciz!

Motokuryeden minibüs bekleyen kadına taciz!

İstanbul Gaziosmapaşa'da yol kenarında minibüs bekleyen kadın, motosikletli kurye tarafından tacize uğradı.

İstanbul'un Gaziosmapaşa ilçesi Cebeci Caddesi'nde önceki gün saat 18.00 sıralarında genç bir kadın, yol kenarında minibüs beklemeye başladı.

Bu sırada motosikletli kurye, uzaktan bir süre kadını izledi.

Daha sonra motosikletiyle ters yönden ilerleyerek gelen motokurye, kadını elle taciz ederek, uzaklaştı.

Kadının şikayetçi olduğu öğrenildi.

Etiketler taciz motorkurye
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kiracılara müjde! Yüzde 25'lik kira zammı düzenlemesi yürürlükte
Kıskanılan Türkiye bu mu ? Başkent Ankara'dan kahreden görüntü
Selçuk Geçer dolar kuru tahminini yeniledi
Özel şirketlerden maaşlara zam kararı
Rize'de fıkralara konu olacak apartman! Gören dönüp dönüp bakıyor
Esra Ezmeci'ye ''yok artık'' dedirten itiraf
Canlı yayında ''Cumhurbaşkanlığı'ndaki gizli toplantı''yı açıkladı
İstanbul'da binlerce papağan itlaf edilecek
Balıkesir'de korkunç kaza: 8 ölü, çok sayıda yaralı var!
Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup evlendi