  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. MSB açıkladı: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li terörist, Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.

MSB: Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li terörist, Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.

Etiketler msb açıklama terör
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AFAD'tan deprem bölgesine 17, ''lüks'' kiralık araca 15,5 milyon TL!
Esad, Erdoğanla görüşmeyi reddetti
Dev fuhuş operasyonu; ayrıntılar mide bulandırdı
Kılıçdaroğlu'nun yeni vizyon kadrosu belli oldu
Asgari ücret talebi tepki çeken Türk-İş Başkanı kendisini böyle savundu
Evde oturup izleyecek bir şey bulamayanlar için işte 2022'nin en iyi 10 dizisi
Aldatan sevgilisinden aldığı intikam infial yarattı!
İsmailağacı şeyhin kızı itiraf etti: 6 yaşında evlendirildim 7 yaşında tecavüze uğradım
Son ankette çarpıcı sonuçlar: Z kuşağı en çok hangi partiyi destekliyor?
Market poşetlerine de zam geliyor