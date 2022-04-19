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  4. MSB açıkladı: Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı: Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı: Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine sızma girişiminde bulunan 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine, sızma ve saldırı girişiminde bulunan 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG ile mücadelenin Suriye'de de devam ettiği belirtildi.

Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 10 teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, teröristle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde süreceği kaydedildi.

Etiketler msb açıklama terör
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