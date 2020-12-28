MSB duyurdu! 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek."