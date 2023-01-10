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Muğla açıklarında deprem!

Muğla açıklarında deprem!
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 21.11'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD VERİLERİ PAYLAŞTI
AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem, yerin 6.88 kilometre altında gerçekleşti.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,1 olarak rapor etti.

Etiketler muğla deprem
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