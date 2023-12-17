Muğla açıklarında deprem
AFAD, Muğla açıklarında saat 20:33'te 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20:33'te merkez üssü, Akdeniz olan 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem Muğla'nın Fethiye ilçesine yaklaşık 21.99 kilometre uzaklıkta ve deniz yüzeyinin 29.62 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 16, 2023
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Akdeniz - [21.99 km] Fethiye (Muğla)
Tarih:2023-12-16
Saat:20:33:43 TSİ
Enlem:36.49056 N
Boylam:28.86778 E
Derinlik:29.62 km
Detay:https://t.co/coH9TMpfZN@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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