Muğla açıklarında korkutan deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Muğla açıklarında akşam saatlerinde bir deprem meydana geldi.

Muğla açıklarında saat 17.16'da bir deprem meydana geldi. AFAD, Datça'nın 41 km açığında meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu. KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı.