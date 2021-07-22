Muğla açıklarında korkutan deprem
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Muğla açıklarında akşam saatlerinde bir deprem meydana geldi.
Muğla açıklarında saat 17.16'da bir deprem meydana geldi. AFAD, Datça'nın 41 km açığında meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu.
KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol