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Muğla'da minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Muğla'da minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
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Muğla’nın Fethiye ilçesinde yağışlı hava nedeniyle devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yağışlı hava nedeniyle devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ali K.’nın kullandığı 48 GB ... plakalı minibüs, Fethiye Antalya karayolu İnlice Mevkiinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Kazada sürücü ile Reşit G., Abdulmecit K. ve Filiz E. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım çağrısı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Etiketler muğla minibüs
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