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Muğla'da öldürülen anne kızın katili Almanya'dan çıktı

Muğla'da öldürülen anne kızın katili Almanya'dan çıktı
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Muğla'da lüks bir villada öldürülüp cansız bedenleri ormana atılan Litvanyalı anne kızın katil zanlısı Almanya'da yakalandı.

Muğla'daki anne-kız vahşeti 28 Kasım 2023'te yaşandı. Bodrum ilçesinde bağlı Konacık Mahallesi’nde emlak ve gayrimenkul danışmanlığı yapan Rus vatandaşı Irina Dvizova ile kızı Dayana Dvizova'dan haber alamayan arkadaşları 112'ye ihbarda bulundu.

Sözcü gazetesinden Yaşar Anter'in haberine göre polis yaptığı soruşturmada anne ve kızın cesetlerini lüks villadan 16 kilometre uzaktaki ormanlık alanda yorgana sarılı vaziyette buldu.

 Anne ve kızının cenazeleri olaydan 3 hafta sonra Rusya’da toprağa verildi.

 Yapılan araştırmada Rus kadının, paralı asker olduğu öğrenilen eski eşi 47 yaşındaki Andrej Kuslevic tarafından öldürüldüğü tespit edildi.

 Andrej Kuslevic'in cinayetten sonra Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Fransa’ya, oradan da Litvanya’ya geçtiği tespit edildi. Katil zanlısı için kırmızı bülten çıkarıldı.

 ALMANYA’DA SINIR BÖLGESİNDE YAKALANDI

Alman Federal Polisi, katil zanlısının Prag'dan Münih'e giden bir otobüste yapılan sınır kontrolü sırasında yakalandığını açıkladı. 

O tarihten beri kaçak olan Litvanya vatandaşı, gözaltına alındı. Davanın Nurnberg kentinde görüleceği belirtildi.

Sözcü

Etiketler  Muğla anne anne-kız cinayet vahşet katil katil zanlısı
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