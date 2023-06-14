Muğla'da ormanlık alana düşen yıldırım sonrası yangın çıktı
Muğla'da yıldırım düşmesi nedeniyle ormanlık alanda yangın meydana geldi. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yıldırım düşmesi sonucu çıkan ormanlık alandaki yangın, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Yılanlı Orman İşletme Şefliğine bağlı ekiplerin havadan ve karadan zamanında müdahalesi ile söndürüldü. Ormanlık bölgede çıkan yangına havadan 2 helikopter karadan 2 arazöz müdahale ederken yangında 0.5 hektar alan zarar gördü.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol