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Muğla'da ormanlık alana düşen yıldırım sonrası yangın çıktı

Muğla'da ormanlık alana düşen yıldırım sonrası yangın çıktı
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Muğla'da yıldırım düşmesi nedeniyle ormanlık alanda yangın meydana geldi. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yıldırım düşmesi sonucu çıkan ormanlık alandaki yangın, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Yılanlı Orman İşletme Şefliğine bağlı ekiplerin havadan ve karadan zamanında müdahalesi ile söndürüldü. Ormanlık bölgede çıkan yangına havadan 2 helikopter karadan 2 arazöz müdahale ederken yangında 0.5 hektar alan zarar gördü.

Etiketler muğla yangın yıldırım
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