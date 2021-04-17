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Muğla'nın açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın verilerine göre Datça açıklarında saat 20.08'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın geçtiği veriye göre saat 18.16'da Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.30 kilometre derinliğinde ve 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Bu depremin ardında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde, saat 20.08'de, 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deniz yüzeyinin 7,32 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Datça ilçesine 29,67 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

 İÇİŞLERİ BAKANI YARDIMCISI ÇATAKLI'DAN AÇIKLAMA 

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı depreme ilişkin yaptığı açıklamada "Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 20.08'de 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Valiliğimizden ve AFAD’dan alınan bilgilere göre olumsuz bir ihbarın ulaşmadığı öğrenilmiştir. İlgili birimlerimizin tarama çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun Muğla." dedi. 

Etiketler deprem deprem oldu ege
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