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Müzikholde kanlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Müzikholde kanlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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İstanbul Sarıyer'de müzikholde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Huzur Mahallesi Beyazıt Caddesi'nde bulunan bir müzikholde meydane geldi. İddiaya göre, müzikholde 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve kavgaya dönüştü. Y. H. silahını çekerek kavga ettiği Ö.D. (30) ile Y.D.’ye (22) ateş etti. Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunla 2 kişi yere yığılırken saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekiler ambulansın gelmesini beklemeden yaralıları taksi ile Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Yaralılardan Ö.D. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olaydan sonra kaçan Y.H.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

Etiketler sarıyer müzikhol silahlı kavga
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