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Nehre düşen TIR'ın şoförü, 4 km uzakta ölü bulundu

Nehre düşen TIR'ın şoförü, 4 km uzakta ölü bulundu

Artvin'de kontrolden çıkan TIR'ın Çoruh Nehri'de düşmesi sonucu kaybolan şoförün cansız bedeni, 4 kilometre uzaklıkta bulundu.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Artvin-Erzurum kara yolu 2'nci kilometresindeki Halis Yılmaz Köprüsü'nde meydana geldi. İsmail A. idaresindeki plakası belirlenemeyen TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünden çıkınca yaklaşık 40 metreden Çoruh Nehri'ne düştü. İhbarla olay yerine AFAD, Erzurum Jandarma Arama Kurtarma (JAK) sualtı ekibi, Rize Deniz Polisi dalgıçları ile UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Nehir yatağına inen ekipler, sürücünün TIR'da olmadığını belirledi. Arama-kurtarma çalışmaları sırasında A.'ın 4 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu. Ekiplerce kıyıya çıkarılan A.'nın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

DHA

Etiketler çoruh nehri tır kaza artvin
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