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  4. 01 Kasım 2020 22:37

O enkazdan acı haber; 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı

İzmir'de, depremde yıkılan binaların enkazlarında sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

O enkazdan acı haber; 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı
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İzmir’de deprem faciasının ardından yıkılan binaların enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarında acı haberler art arda geldi.

Saat 19.55 sıralarında Doğanlar Apartmanı’nda 5 dakika içerisinde 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, 3 kişinin cansız bedenleri moloz yığınları altından çıkartıldı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Doğanlar Apartmanı enkazından cansız bedenleri çıkarılan 3 kişinin kimlikleri belli oldu. Hayatlarını kaybedenlerin Mert Küçükyumuk, eşi Eda Küçükyumuk ve çocukları Ateş Küçükyumuk olduğu belirlendi.

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