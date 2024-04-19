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ODTÜ'de Devrim eylemi; yüzlerce öğrenci rektörlüğe yürüdü

ODTÜ'de Devrim eylemi; yüzlerce öğrenci rektörlüğe yürüdü
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ODTÜ Rektörlüğü’nün Bahar Şenliğinin 2 güne indirmesi ve Devrim Sahnesi'nin şenlik programında yer almaması kararına karşı yüzlerce öğrenci Rektörlük binasına yürüdü...

ODTÜ rektörü Verşan Kök, okul bileşenlerine geleneksel 35. Bahar Şenliği'nin Devrim stadyumunda kurulacak sahne olmadan yapılacağını ileten bir mail attı. Kararın, yıllardır şenliğin planlanması için inisiyatif alan öğrenci topluluklarına danışılmadan alındığını belirten öğrenciler dün kalabalık bir grupla rektörlüğe yürüdü.

Yürüyüşün ardından rektörlük önüne gelen grup, rektörle görüşme talebinde bulundu. Rektör Kök, öğrencilerin görüşme talebini, toplantıda olduğu gerekçesiyle reddetti. Öğrenciler görüşme gerçekleşene kadar eylemliliklerini sürdüreceklerini kaydetti.

Eylemde grup "Şenlik ODTÜ'nün gıdasıdır", "Şenlik ODTÜ'nün, ODTÜ bizimdir", "Şenliği ören dayanışmamızdır, kayyuma minnet eylemem" yazılı dövizler ve pankartlar taşıdı.

Yapılan açıklamada, "Bahar şenliği geçtiğimiz yıl deprem ve seçimler gerekçesiyle engellenmişti. Kayyum olarak atanan rektör Verşan Kök kararıyla şenlik iki güne düşürüldü" sözleriyle karara tepki gösterildi.

Etiketler odtü devrim protesto eylem
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