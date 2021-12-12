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Oğlunun kaza yaptığını gören babadan şok tepki

Oğlunun kaza yaptığını gören babadan şok tepki

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde araca ve elektrik direğine çarptıktan sonra evin bahçesine uçan otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen baba, oğluna ''Geberseydin keşke'' diyerek tepki gösterdi.

Bağlık Mahallesi Hacı Abdurrahman Gül Sokak'ta saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda, Mustafa Ç. yönetimindeki otomobil, yokuşta sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle hareket halindeki otomobile ve elektrik direğine çarptı.

YARALI GENÇ, HASTANEYE KALDIRILDI
Daha sonra otomobil, demir korkulukları yıkarak evin bahçesine uçtu. Kazada sürücü Ç. yaralandı, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ç., Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"GEBERSEYDİ KEŞKE"
Kazayı haber alıp, olay yerine gelen Mustafa Ç.'nin babası Hüseyin Ç. ise hasar gören otomobili görünce sinirlendi. Çevredekilerin "Cana bir şey gelmesin" demesi üzerine baba Ç., oğluna "Geberseydi keşke" diyerek tepki gösterdi. Otomobil çekici ile kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Etiketler zonguldak kaza ereğli trafik kazası
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