Oğlunun kız arkadaşına tecavüz etti

Kocaeli'nin körfez ilçesinde, Şahin t., oğlunun kız arkadaşı h.a.'ya (16) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahin t., çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli cinsel istismar' suçundan tutuklandı. şahin t., dava duruşmasındaki savunmasında, hakkındaki suçlamayı reddedip, h.a.'yı tanımadığını ileri sürdü.

Körfez ilçesinde yaşayan H.A., geçen yıl, A.T. ile arkadaşlık kurdu. A.T., cep telefonu olmaması nedeniyle sık sık babası Şahin T.'nin telefonu üzerinden H.A. ile görüşmeye başladı. Şahin T., iddiaya göre, H.A.'yı parkta görerek, tanışmak istedi. İkili tanıştıktan sonra bir süre görüşmeyi sürdürdü. Şahin T., bu süreçte, aracına aldığı H.A.'ya cinsel istismarda bulundu. H.A.'nın olayı anlattığı ailesinin şikayetçi olması üzerine Şahin T., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şahin T., çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli cinsel istismar' suçundan tutuklandı ve hakkında dava açıldı.

EŞİ TEHDİT ETMİŞ

Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davada ifade veren H.A., görüşmeden rahatsızlık duyduğunu erkek arkadaşı A.T.'ye bildirdiğini, A.T.'nin de kendisine "Tamam, konuş; bir şey olmaz" diyerek, olaya göz yumduğu ileri sürdü. H.A., Şahin T.'nin kendisini servis aracıyla aldığını, araçta kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. H.A., ayrıca Şahin T.'nin tutuklanmasının ardından eşinin, kendisini arayarak, "Şikayetini geri al, yoksa Şahin çıktığında seni öldürecek" diye tehditte bulunduğunu öne sürdü.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Şahin T. ise savunmasında, suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben kız çocuğunu hiç tanımıyorum, görmedim. Benim 2 kızım var. Bu kızlarımı aradığında benim de telefonu açtığım olmuştur. Benim kızlarımın ayrı telefonları yoktur. Kızlarım ile görüşmek istediğinde kendisiyle görüştüm. Gecenin geç saatlerinde de arıyordu. Benim kızlarım ile parkta tanışmışlar. Mağdur, kızlarımı aradığında müsait olduklarında telefonu kızlarımla görüşmeleri için veriyordum. Mağdurun annesi ile de görüşmem olmadı. Okumam, yazmam yoktur. Benim arabam ve şoförlüğüm de yoktur" dedi.



