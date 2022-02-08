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Öğrenci servisi, otobüsle çarpıştı: Yaralılar var

Öğrenci servisi, otobüsle çarpıştı: Yaralılar var

Bursa'da, servis minibüsü ile özel halk otobüsünün çarpıştığı kazada 1 öğretmen ve 6 öğrenci yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde meydana geldi. Yasak olmasına rağmen Mihraplı Caddesi'nden Akpınar Caddesi'ne dönüş yapan sürücünün kullandığı öğrenci servisi minibüsü, özel halk otobüsü ile çarpıştı. Kazada savrulan servisteki 1 öğretmen ile 6 öğrenci yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Öğrenciler, servisten itfaiyecilerin yardımıyla çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralı öğretmenin hayati tehlikesinin olduğu, öğrencilerin ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

DHA

Etiketler bursa öğrenci servisi otobüs
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