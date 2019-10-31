Öğretim görevlisi cinsel saldırıdan tutuklandı

BEÜ Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksek Okulu’nda görevli öğretim görevlisi D.Y., kentte yaşayan S.D. ile arkadaşlık kurdu. S.D., polis merkezine giderek D.Y.'nin kendisiyle zorla birlikte olduğunu iddia ederek şikayetçi oldu.

S.D.'nin ifadesinde, D.Y. ile evinde buluştuklarını ve bir süre sonra kendisine karşı olan hareketlerinin değiştiğini, daha sonra ağzını kapatarak zorla ilişkiye girdiğini söyledi.

Gözaltına alınan D.Y. ise ilişkinin zorla olmadığını, rıza dahilinde birlikte olduklarını ifade etti. D.Y., ifadesinin ardından sevkedildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.