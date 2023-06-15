Öğretim görevlisine ''müstehcen görüntü'' gözaltısı

Samsun'da, çocuklara ait müstehcen görüntülerin indirilmesi, paylaşılması ve depolanmasıyla ilgili düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin öğretim görevlisi olduğu öğrenildi.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim görevlisi, çocuk istismarına yönelik görüntüler bulundurmak suçundan gözaltına alındı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Samsun'un Atakum ve İlkadım ilçelerinde "18 yaşından küçük çocuklara ait müstehcen görüntülerin indirilmesi, paylaşılması ve depolanmasıyla" ilgili eş zamanlı operasyon düzenledi.

ARALARINDA ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DE BULUNUYOR

Operasyonda aralarında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde öğretim görevlisi 62 yaşındaki A.S.'nin de bulunduğu T.G., H.G. ve B.A. gözaltına alındı. Şüpheli şahıslarla birlikte çocuk istismarına yönelik görüntüler ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi polisteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine çıkarıldı. 4 şüpheli, soruşturmayı yürüten savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

EV HAPSİ VERİLDİ

Nöbetçi mahkemeye ifade veren öğretim görevlisi A.S.'ye elektronik kelepçe takılarak ev hapsi verilirken, B.A., H.G. ve T.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA